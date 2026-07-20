Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на медика в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения собаки на фельдшера Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на медика в Новосибирске

Москва20 июл Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Новосибирске, где местный житель натравил собаку на медика. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В июле текущего года женщина в составе бригады прибыла к домовладению на улице Пригородная для оказания помощи местному жителю, который, будучи несогласным с направлением его в другую больницу, выпустил из постройки собаку и направил ее отметили СУ СК России по Новосибирской области в МАХ

По данным следствия, собака напала на фельдшера и покусала ее, пострадавшая получила многочисленные травмы.

В ведомстве уточнили, что владелец собаки уже не в первый раз проявлял аналогичную агрессию к врачам.

Глава СК поручил управлению регионального ведомства доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.