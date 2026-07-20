Москва20 июлВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Новосибирске, где местный житель натравил собаку на медика. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
В июле текущего года женщина в составе бригады прибыла к домовладению на улице Пригородная для оказания помощи местному жителю, который, будучи несогласным с направлением его в другую больницу, выпустил из постройки собаку и направил ееотметили СУ СК России по Новосибирской области в МАХ
По данным следствия, собака напала на фельдшера и покусала ее, пострадавшая получила многочисленные травмы.
В ведомстве уточнили, что владелец собаки уже не в первый раз проявлял аналогичную агрессию к врачам.
Глава СК поручил управлению регионального ведомства доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.