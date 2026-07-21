Москва21 июл Вести.Житель Новосибирска, обвиняемый в том, что натравил свою немецкую овчарку на фельдшера приехавшей к нему по вызову скорой помощи, назвал ситуацию форс-мажором. Мужчина заявил ИС "Вести", что не имел злого умысла.

По его словам, конфликта с медиками у него не было. Мужчине оказали помощь, предложили госпитализацию, он согласился, а все случившееся после является роковым стечением обстоятельств. Причиной же стали его тяжелое состояние, незакрытая калитка и личные вещи, которые фельдшер держала в руках.

Помогли мне спуститься по ступенькам. Вывели во двор. Говорю: "Собаку выпущу, выйдите, я закрою дверь". Она говорит: "Давайте ваши вещи, я подержу, а калитку оставлю открытой, чтобы вас видеть". Выпустил собаку. Пока дверь закрывал, она рванула к калитке. Полагаю, из-за моих вещей. Я скомандовал "Фу" – она сразу убежала. В общем, вот и все рассказал обвиняемый ИС "Вести"

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, его поместили в СИЗО.

По версии следствия, мужчина был пьян, не согласился на предложенную госпитализацию и спустил на женщину собаку без поводка и намордника. Овчарка напала на фельдшера и покусала ее, женщина получила многочисленные травмы.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.