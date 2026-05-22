Полиция Орска установила мужчину, подозреваемого в нападении на медсестру

Полиция Орска установила подозреваемого в нападении на медсестру в больнице Полиция Орска установила мужчину, подозреваемого в нападении на медсестру

Москва22 мая Вести.В Орске полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на медицинскую сестру в больнице. Об этом сообщило УМВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел 3 мая в не приемные часы. В медучреждение поступила женщина со следами побоев. Во время оказания пострадавшей помощи в больницу пришел ее пьяный муж, проявлявший признаки агрессии. Он ногой открыл дверь в помещение, подошел к медсестре и ударил ее по лицу.

Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Медработник также написала заявление в полицию.

В настоящее время личность фигуранта установлена. В отношении 52- летнего местного жителя решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).