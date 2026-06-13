После нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске возбудили уголовное дело

В Пятигорске возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи После нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске возбудили уголовное дело

Москва13 июн Вести.В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает ставропольский региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Согласно предварительным данным, на фельдшера напали родственники женщины, которой оказывалась медицинская помощь.

В результате работнику скорой помощи потребовалась госпитализация… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время с участниками конфликта работают правоохранители. Ход следствия находится на контроле в аппарате регионального СК.