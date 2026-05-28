Длительным конфликтом жильцов дома в Пятигорске занялась полиция Полиция Пятигорска разбирается в конфликте жильцов многоквартирного дома

Москва28 мая Вести.В Пятигорске сотрудники полиции выясняют обстоятельства длительного конфликта между соседями многоквартирного дома, сообщает МВД в канале MAX.

Ряд видеозаписей, на которых запечатлены конфликтные ситуации, ранее появился в соцсетях, а в дежурную часть полиции Пятигорска поступили встречные заявления.

По факту применения аэрозольного баллончика … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) говорится в публикации

В ведомстве отметили, что участковые продолжают необходимые проверочные мероприятия в целях недопущения развития конфликта и выработки соответствующей правовой оценки действий участников конфликта.

Подчеркивается также, что ситуация находится на контроле в главке МВД по Ставропольскому краю.

Кроме того, опровергается информация о том, что участковые якобы не приняли должных мер реагирования на происходящее.

В сообщении говорится, что при реагировании на заявления граждан правоохранители реализуют комплекс мер в необходимом объеме в соответствии с законодательством.

В ведомстве также призвали представителей СМИ и блогосферы при подготовке материалов обращаться к проверенным источникам информации, в том числе в пресс-службу главка МВД по Ставропольскому краю.