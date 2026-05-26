Москва26 маяВести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовой драке на стройплощадке в районе Митино в Москве. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.
Драка рабочих на территории объекта строительства попала на видео. При этом местные сообщили о регулярных беспорядках в этом месте.
По данному факту следственными органами столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)отмечается в сообщении
В центральном аппарате ведомства поставили на контроль исполнение поручения Бастрыкина.