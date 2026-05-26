Глава СК затребовал доклад по делу о массовой драке в Москве

Бастрыкину представят доклад по делу о драке на стройплощадке в Москве Глава СК затребовал доклад по делу о массовой драке в Москве

Москва26 мая Вести.Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовой драке на стройплощадке в районе Митино в Москве. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.

Драка рабочих на территории объекта строительства попала на видео. При этом местные сообщили о регулярных беспорядках в этом месте.

По данному факту следственными органами столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) отмечается в сообщении

В центральном аппарате ведомства поставили на контроль исполнение поручения Бастрыкина.