Дело о нарушении прав жильцов аварийного дома на Камчатке возбудят повторно Глава СК потребовал повторно возбудить дело о нерасселении жильцов на Камчатке

Москва3 июн Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по появившейся в сети информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщил Информационный центр СК России в мессенджере МАХ.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Труда в краевой столице. Здание 1950 года постройки находится в аварийном состоянии: у него повреждена кровля, разрушаются перекрытия, осыпается штукатурка.

Несмотря на признание строения аварийным в 2020 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, сроки расселения не сообщаются. При этом предложенные жилые помещения маневренного фонда также находятся в непригодном состоянии. Обращения в компетентные органы результатов не принесли отметили в сообщении

Ранее в СУ СК России по Камчатскому краю возбуждали дело по данному правонарушению, однако решение о возбуждении отменили в прокуратуре. Следствие обжалует это решение.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования, а также принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.