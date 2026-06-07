Бастрыкин запросил доклад по факту нарушения прав школьников в КЧР Главе СК доложат о результатах проверки фактов нарушения прав школьников в КЧР

Москва7 июн Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о результатах проверки по информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом информационный центр СК сообщает в MAX.

В СМИ и соцсетях появились сведения о том, что учащиеся начальной школы станицы Преградной КЧР из-за начавшегося в апреле 2024 года капремонта одного из корпусов учреждения 1984 года вынуждены посещать занятия в две смены. Здание до сих пор не введено в эксплуатацию, а подрядная организация приостановила работы.

В СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике организована процессуальная проверка говорится в сообщении

Руководитель СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Владимир Хорольский подготовит доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и проводимой работе по разрешению проблемы. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.