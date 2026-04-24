В Омске умерла зоозащитница, пострадавшая в конфликте с хозяином стаффтерьера Правоохранители начали проверку после смерти избитой зоозащитницы в Омске

Москва24 апр Вести.В Омске начали проверку после смерти зоозащитницы, получившей травмы в результате конфликта с мужчиной, который избил и натравил на нее свою собаку, передает РИА Новости со ссылкой на информацию регионального СУ СКР.

Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования приводит агентство заявление ведомства

Нетрезвый мужчина избил женщину в конце марта этого года, а после натравил на нее собаку породы стаффордширский терьер. Поводом для конфликта стало ее замечание по поводу правил выгула питомца. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Лечение потерпевшая проходила дома, так как не могла оставить своих собак без присмотра. Спустя некоторое время у нее начались осложнения, и она скончалась. Точные причины смерти предстоит выяснить специалистам.