Уголовное дело возбуждено по факту кражи собаки в Новосибирской области

Житель Новосибирской области похитил беременную собаку и скрылся Уголовное дело возбуждено по факту кражи собаки в Новосибирской области

Москва11 июн Вести.В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, он обвиняется в краже собаки, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что подозреваемый в Татарском муниципальном округе похитил беременную собаку породы Спаниель. С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На данный момент пес по кличке Гера найдена и возвращена хозяевам.

Со слов подозреваемого собака ему понравилась и поэтому решил забрать ее себе отмечается в сообщении

Уголовное дело находится на контроле в прокуратуре.