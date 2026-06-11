Москва11 июнВести.В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, он обвиняется в краже собаки, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Установлено, что подозреваемый в Татарском муниципальном округе похитил беременную собаку породы Спаниель. С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На данный момент пес по кличке Гера найдена и возвращена хозяевам.
Со слов подозреваемого собака ему понравилась и поэтому решил забрать ее себеотмечается в сообщении
Уголовное дело находится на контроле в прокуратуре.