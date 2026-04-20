Москва20 апр Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания правительства, передает ТАСС.

По словам Травникова, основанием для освобождения от должности стали многочисленные претензии по различным направлениям работы, включая неоперативность предоставления мер господдержки сельхозпроизводителям и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Объявляю об отставке моего заместителя, отвечающего за блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Андрея Викторовича Шинделова сказал губернатор

Он добавил, что кандидатура нового министра будет согласована 23 апреля.

Ранее в нескольких районах Новосибирской области была зафиксирована вспышка пастереллеза среди крупного рогатого скота. Среди причин возникновения заболевания власти назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. Кроме того, с начала года в регионе выявлено более 50 очагов бешенства. На всей территории области был введен режим ЧС.