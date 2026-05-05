Москва5 мая Вести.В Новосибирской области уволенный министр сельского хозяйства Андрей Шинделов возглавил региональную инспекцию Гостехнадзора. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области - главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Новосибирской области - Шинделов Андрей Викторович значится в документе

Пост заместителя председателя правительства области - министра сельского хозяйства Шинделов занимал с 2024 года. Об отставке было объявлено 20 апреля губернатором региона Андрей Травниковым.

Поводом стали претензии по работе, срывы в программе комплексного развития сельских территорий, неоперативное доведение до сельхозпроизводителей мер господдержки.

В пяти районах Новосибирской области с начала 2026 года вводился карантин по бешенству животных и пастереллезу. В регионе объявлен режим ЧС, проводилась локализация очагов заражения, изымался скот, в том числе в личных хозяйствах.

Такие меры потребовались, потому что пастереллез приобрел нестандартную форму. Региональные власти выделили на поддержку потерявших скот сельчан почти 800 миллионов рублей.