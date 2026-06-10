Москва10 июнВести.Следственные органы СК России по Ханты-мансийскому-автономному округу – Югре возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Нижневартовска, обвиняемого в похищении маленькой девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, мужчина 7 июня похитил ребенка в районе Комсомольского озера в Нижневартовске. Он запугал девочку и заставил выполнять его требования.
На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей сотрудниками правоохранительных органовговорится в сообщении СК
Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.