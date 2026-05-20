Дело возбуждено в отношении вологжанина, похитившего бывшую сожительницу

Москва20 мая Вести.В отношении 30-летнего жителя Вологодской области, который похитил и удерживал свою бывшую сожительницу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел в ночь на 19 мая на улице Связи в поселке Сазоново. Мужчина, испытывая неприязнь к 38-летней женщине, пришел к месту ее работы, напал на нее и, применяя насилие и угрожая жизни, поместил ее в машину, в которой удерживал. Потерпевшей удалось убедить злоумышленника в том, что она выполнит его требования, покинуть транспортное средство и обратиться за помощью.

Фигурант, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, подозревается в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Подозреваемый задержан и допрошен. Решается вопрос о его аресте.

В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Продолжается сбор и закрепление доказательств.