Москва20 маяВести.В Вологодской области суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в нападении и похищении женщины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Преступление произошло 19 мая, во вторник, в Чагодощенском округе, его жертвой стала бывшая возлюбленная. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник подъехал к месту работы экс-подруги, набросился на нее и силой затолкал в машину. В какой-то момент ей удалось сбежать, пообещав, что она выполнит его требования.
Фигурант… подозревается в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия… Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, то есть по 18 июля 2026 года, удовлетворено судомговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.