Мужчина пытался похитить бывшую возлюбленную в Вологодской области, он арестован В Вологодской области арестован мужчина, напавший и похитивший экс-возлюбленную

Москва20 мая Вести.В Вологодской области суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в нападении и похищении женщины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Преступление произошло 19 мая, во вторник, в Чагодощенском округе, его жертвой стала бывшая возлюбленная. По версии следствия, предполагаемый злоумышленник подъехал к месту работы экс-подруги, набросился на нее и силой затолкал в машину. В какой-то момент ей удалось сбежать, пообещав, что она выполнит его требования.

Фигурант… подозревается в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия… Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, то есть по 18 июля 2026 года, удовлетворено судом говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.