Москва25 мая Вести.Бывшего полицейского из Карелии, приговоренного к длительному сроку заключения за убийство любовницы, вычислили по его собственному навигатору и городским камерам наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Преступление было совершено в ноябре 2024 года. Бывший начальник отдела участковых в Карелии на машине забрал женщину из бара в Петрозаводске и затем задушил ее, а тело сжег в лесу. После этого он тщательно вычистил салон автомобиля.

Чтобы скрыть преступление, он активно помогал волонтерам искать "пропавшую". Однако его усилия оказались напрасными - автомобиль преступника зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Кроме того, выйти на преступника помог его же навигатор: устройство показало, что тот несколько раз посещал место будущего захоронения сказано в материалах.

Суд Петрозаводска признал экс-полицейского виновным в убийстве и приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали свыше 2,6 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей.

Фигурант пытался обжаловать приговор, но республиканский Верховный суд оставил его в силе.