Москва8 июнВести.Инцидент с участием животного произошел в аэропорту Новосибирска, сообщает SHOT.
Утверждается, что собака выбралась на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани, с его поимкой возникли проблемы и два самолета были вынуждены уйти на второй круг.
Двум самолетам авиакомпании S7 Airlines пришлось отправляться на второй кругговорится в публикации
Отмечается, что речь может идти о лайнерах, выполнявших рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга. Оба самолета впоследствии благополучно приземлились в аэропорту назначения, а возмутителя спокойствия поймали.
О дальнейшей судьбе собаки не сообщается. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.