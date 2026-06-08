Пес на полосе стал причиной ухода на второй круг двух самолетов в Новосибирске

SHOT: два самолета ушли на второй круг из-за собаки в аэропорту Новосибирска Пес на полосе стал причиной ухода на второй круг двух самолетов в Новосибирске

Москва8 июн Вести.Инцидент с участием животного произошел в аэропорту Новосибирска, сообщает SHOT.

Утверждается, что собака выбралась на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани, с его поимкой возникли проблемы и два самолета были вынуждены уйти на второй круг.

Двум самолетам авиакомпании S7 Airlines пришлось отправляться на второй круг говорится в публикации

Отмечается, что речь может идти о лайнерах, выполнявших рейсы из Новокузнецка и Екатеринбурга. Оба самолета впоследствии благополучно приземлились в аэропорту назначения, а возмутителя спокойствия поймали.

О дальнейшей судьбе собаки не сообщается. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.