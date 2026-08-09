Москва9 авгВести.В аэропорту Братска совершил незапланированную посадку самолет A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, сообщается в Telegram-канале этой авиагавани.
Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Командир воздушного судна сообщил об этом диспетчерам, и лайнер благополучно приземлился в Братске в 10.20 (по местному времени).
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Пассажира сняли с борта для госпитализации. Воздушное судно получило необходимое наземное обслуживание и дозаправку и продолжит полет в Новосибирск, проинформировали в пресс-службе аэропорта Братска.