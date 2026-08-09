В Братске незапланированно приземлился самолет из Хабаровска в Новосибирск Самолет незапланированно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва9 авг Вести.В аэропорту Братска совершил незапланированную посадку самолет A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, сообщается в Telegram-канале этой авиагавани.

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Командир воздушного судна сообщил об этом диспетчерам, и лайнер благополучно приземлился в Братске в 10.20 (по местному времени).

В аэропорту его уже ожидала скорая помощь. Медики диагностировали у мужчины гипертонический криз говорится в публикации

Пассажира сняли с борта для госпитализации. Воздушное судно получило необходимое наземное обслуживание и дозаправку и продолжит полет в Новосибирск, проинформировали в пресс-службе аэропорта Братска.