Москва16 июлВести.В аэропорту Хабаровска задержан авиадебошир из Красноярска, который на борту самолета во время полета пытался открыть аварийный выход. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной полиции.
ЧП произошло на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Красноярск – Хабаровск. В полицию поступило сообщение, что буйный пассажир в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции оперативно прибыли на борт и задержали 40-летнего жителя города Красноярска.
Установлено, что правонарушитель находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью в отношении неопределенного круга лиц, самостоятельно пытался открыть аварийный выход, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировалговорится в аккаунте дальневосточной транспортной полиции в социальной сети "ВКонтакте"
В отношении авиадебошира составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.