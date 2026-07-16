Авиадебошир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

В Хабаровске задержан авиадебошир, пытавшийся в воздухе открыть аварийный выход Авиадебошир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

Москва16 июл Вести.В аэропорту Хабаровска задержан авиадебошир из Красноярска, который на борту самолета во время полета пытался открыть аварийный выход. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной полиции.

ЧП произошло на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Красноярск – Хабаровск. В полицию поступило сообщение, что буйный пассажир в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции оперативно прибыли на борт и задержали 40-летнего жителя города Красноярска.

Установлено, что правонарушитель находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью в отношении неопределенного круга лиц, самостоятельно пытался открыть аварийный выход, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировал говорится в аккаунте дальневосточной транспортной полиции в социальной сети "ВКонтакте"

В отношении авиадебошира составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.