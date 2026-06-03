Жителя Казани задержали в аэропорту Сочи за курение кальяна в самолете

Мужчину, курившего кальян в самолете, задержали в аэропорту Сочи Жителя Казани задержали в аэропорту Сочи за курение кальяна в самолете

Москва3 июн Вести.Мужчину, прибывшего рейсом Казань – Сочи, задержали сотрудники транспортной полиции после того, как выяснилось, что он курил кальян на борту самолета. Об этом сообщает УТ МВД России по Южному федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера аэровокзала о том, что к борту воздушного судна сообщением Казань - Сочи требуется наряд полиции говорится в сообщении

Прибывшим полицейским бортпроводники рассказали, что один из пассажиров нарушил правила и курил кальянное устройство в салоне самолёта.

Транспортные полицейские доставили нарушителя — 36‑летнего уроженца Казани — в дежурную часть аэропорта. Там в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении: его привлекли к ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на курение табака, употребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на отдельных территориях и в помещениях, в том числе на транспорте.