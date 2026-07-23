Москва23 июлВести.Сотрудники полиции задержали пассажира, который устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Якутск, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, один из пассажиров, житель Липецкой области, во время полета вскочил со своего места, стал ругаться и обливать водой окружающих.
Затем дебошир забежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры. Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургутаговорится в заявлении
В аэропорту Сургута на борт авиалайнера поднялись правоохранители, задержавшие нетрезвого дебошира. Как выяснилось, в текущем году мужчина уже задерживался за аналогичное нарушение.
На хулигана составили несколько протоколов об административных правонарушениях и поместили в медицинский вытрезвитель.
Самолет вылетел в аэропорт назначения через час после вынужденной посадки.