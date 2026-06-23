Пьяный пассажир, устроивший дебош на борту лайнера, оказался охотником с Чукотки Стала известна личность дебошира, умершего на рейсе Москва — Омск

Москва23 июн Вести.Стала известна личность пассажира, который устроил дебош на рейсе Москва - Омск и скончался на борту. Это 37-летний житель Чукотки Владимир Э., охотник по профессии, сообщил канал SHOT на платформе MAX.

Пьяный чукотский охотник внезапно умер во время полета — после того, как попытался выломать дверь в кабину пилота говорится в публикации

По данным канала, мужчина сел на рейс Airbus A320 в аэропорту Шереметьево уже в состоянии сильного опьянения. Вместе с ним летела его 12-летняя дочь. В полете он попросил бортпроводников разрешить девочке воспользоваться туалетом бизнес-класса - те не возражали. Однако после того как ребенок зашел в уборную, поведение отца резко изменилось.

Он схватил со столика экипажа щипцы для вскрытия пломб и бросился на бортпроводников с криками. Инструмент у него отобрали, тогда Владимир стал выбивать ногой дверь в кабину пилотов, требуя срочной посадки.

Командир лайнера заблокировал дверь и включил видеонаблюдение. Экипажу удалось связать буйного пассажира пластиковыми хомутами. Когда он успокоился, его развязали - в этот момент он потерял сознание и умер.

После посадки в Омске дочь погибшего поместили в специальное учреждение. За ней уже вылетела мать. Причины смерти устанавливают судмедэксперты.

Владимир жил на Чукотке. Вместе с отцом они промышляли охотой, в том числе на волков и медведей.