Самолет S7, летевший из Хабаровска в Новосибирск, вынужденно сел в Братске Рейс Хабаровск – Новосибирск вынужденно сел в Братске из-за дебошира

Москва12 авг Вести.Самолет Airbus A321neo авиакомпании S7 вынужденно приземлился в аэропорту Братска из-за дебошира, мужчину сняли с рейса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Братска.

По информации авиагавани, 35-леьтний мужчина во время полета начал вести себя неадекватно.

Самолет со 198 пассажирами на борту совершил посадку в Братске в 10.55 (05.55 мск). У трапа воздушного судна нарушителя порядка ждал наряд транспортной полиции. Мужчину сняли с рейса говорится в сообщении

В 12.00 (07.00 мск) борт вылетел в аэропорт назначения.