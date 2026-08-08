Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

В Норильске грузовой самолет выкатился за пределы полосы после посадки Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

Москва8 авг Вести.В аэропорту Норильска Красноярского края грузовой самолет Boeing 737 авиакомпании "Сибирь" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в мессенджере MAX.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомством организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов.

После посадки воздушного грузового судна Boeing 737 авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Москва (Домодедово) - Норильск, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы отмечается в сообщении

Пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.