Аэропорт Мирный вновь открыт для полетов после инцидента с Boeing 737-800

Boeing 737-800 эвакуирован с летного поля аэропорта Мирный, полеты возобновлены Аэропорт Мирный вновь открыт для полетов после инцидента с Boeing 737-800

Москва30 июн Вести.В аэропорту Мирный Республики Саха восстановлено гражданское авиасообщение. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

ВС эвакуировано с летного поля, аэропорт Мирный принимает и отправляет рейсы с 11.40 мск написано в канале ведомства в MAX

На борту самолета находилось 179 человек, из которых 173 – пассажиры. В результате инцидента пострадавших нет.

В связи с выкатом борта за пределы ВПП авиагавань временно закрывалась на прием и выпуск самолетов.