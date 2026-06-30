Москва30 июнВести.В аэропорту Мирный Республики Саха восстановлено гражданское авиасообщение. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Ранее сообщалось о том, что Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
ВС эвакуировано с летного поля, аэропорт Мирный принимает и отправляет рейсы с 11.40 мскнаписано в канале ведомства в MAX
На борту самолета находилось 179 человек, из которых 173 – пассажиры. В результате инцидента пострадавших нет.
В связи с выкатом борта за пределы ВПП авиагавань временно закрывалась на прием и выпуск самолетов.