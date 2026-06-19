Москва19 июнВести.Прокуратура начала проверку после повреждения в аэропорту Красноярска самолета авиакомпании "Северный ветер", который должен был совершить рейс в Сочи, пассажиров отправят резервным бортом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 19 июня.
В международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского при выполнении наземного обслуживания воздушного судна Airbus A330 авиакомпании "Северный ветер", запланированного для выполнения рейса в город Сочи, допущено его повреждение телетрапом. Воздушное судно отстранено от эксплуатациисказано в сообщении
В надзорном ведомстве добавили, что пассажиры будут доставлены в Сочи резервным бортом.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Кроме того, контролируется соблюдение прав пассажиров.