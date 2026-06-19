В аэропорту Красноярска телетрап повредил Airbus A330, вылетавший в Сочи

Телетрап повредил Airbus A330 в аэропорту Красноярска В аэропорту Красноярска телетрап повредил Airbus A330, вылетавший в Сочи

Москва19 июн Вести.Прокуратура начала проверку после повреждения в аэропорту Красноярска самолета авиакомпании "Северный ветер", который должен был совершить рейс в Сочи, пассажиров отправят резервным бортом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 19 июня.

В международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского при выполнении наземного обслуживания воздушного судна Airbus A330 авиакомпании "Северный ветер", запланированного для выполнения рейса в город Сочи, допущено его повреждение телетрапом. Воздушное судно отстранено от эксплуатации сказано в сообщении

В надзорном ведомстве добавили, что пассажиры будут доставлены в Сочи резервным бортом.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Кроме того, контролируется соблюдение прав пассажиров.