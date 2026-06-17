Авиарейс из Новосибирска в Братск вынужденно приземлился в Иркутске

Рейс Новосибирск – Братск ушел на запасной аэродром в Иркутске Авиарейс из Новосибирска в Братск вынужденно приземлился в Иркутске

Москва17 июн Вести.Рейс авиакомпании S7 Новосибирск – Братск совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прилета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Братска.

Самолет, выполняющий рейс S 5215 из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Иркутск из-за низкой облачности в районе аэропорта Братск сказано в сообщении

Пассажирам обратного рейса будет предоставлены необходимые услуги, в том числе горячее питание и напитки.

Отмечается, что рейс из Москвы ожидается по расписанию. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.