Прилет 10 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска В аэропорту Новосибирска задерживается прилет 10 рейсов

Москва12 авг Вести.В аэропорту Новосибирска задерживается прилет 10 рейсов, еще один отменен. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина задерживается прибытие 10 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Азур Эйр" из Хабаровска, Владивостока, Магадана, Пекина, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Сочи и Антальи сказано в сообщении

Рейс авиакомпании "Сибирь" из Иркутска был отменен.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров задержанных рейсов на получение комплекса услуг.