Москва23 маяВести.В нижегородском аэропорту Чкалов из-за действующих временных ограничений задерживаются пять рейсов из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Также отменен вылет еще одного самолета.
На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано 5 рейсов из регулярного расписания аэропорта, 1 – отмененговорится в сообщении
В пресс-службе добавили, что ситуация в терминале находится под контролем.
Росавиация ввела ограничения на обслуживание рейсов в аэропорту Чкалов 23 мая около 00.15 мск.