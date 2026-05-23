Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода задержаны пять рейсов и один отменен Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва23 мая Вести.В нижегородском аэропорту Чкалов из-за действующих временных ограничений задерживаются пять рейсов из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Также отменен вылет еще одного самолета.

На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано 5 рейсов из регулярного расписания аэропорта, 1 – отменен говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что ситуация в терминале находится под контролем.

Росавиация ввела ограничения на обслуживание рейсов в аэропорту Чкалов 23 мая около 00.15 мск.