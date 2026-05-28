В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва28 мая Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в MAX

В Росавиации предупредили, что в данной ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.