Москва28 маяВести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в MAX
В Росавиации предупредили, что в данной ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.