В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Москва25 мая Вести.Вечером в понедельник, 25 мая, в аэропорту Нижнего Новгорода в целях безопасности введены временные ограничения, он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

отмечается в сообщении, которое опубликовано в 23.48 по московскому времени

Уточняется, что возможны корректировки в расписании части рейсов.