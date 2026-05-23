Москва23 мая Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информацию он разместил в мессенджере MAX 23 мая, в субботу, в 22.26 по московскому времени.

Аэропорт Нижний Новогород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал пресс-секретарь ФАВТ

Он отметил, что в расписании возможны корректировки.