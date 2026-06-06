Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями Аэропорт Нижнего Новгорода ограниченно принимает и выпускает самолеты

Москва6 июн Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

В ведомстве отметили, что в этой ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.