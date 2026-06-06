Москва6 июнВести.В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) в целях безопасности введены ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
В ведомстве отметили, что в этой ситуации возможны корректировки в расписании рейсов.