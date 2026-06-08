Аэропорт Нижнего Новгорода принимает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Нижнего Новгорода работает в особом режиме Аэропорт Нижнего Новгорода принимает рейсы по согласованию с органами

Москва8 июн Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов перешел на особый режим работы. Все взлеты и посадки теперь выполняются только после получения разрешения от уполномоченных органов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написал Артем Кореняко

Причиной стали скорректированные временные рамки использования неба над аэрогаванью.

Данные ограничения введены исключительно для гарантии безопасности пассажиров и экипажей.

Уточнить актуальное расписание своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта.