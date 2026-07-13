Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва13 июл Вести.В ночь на понедельник, 13 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода в целях безопасности ввели ограничения на полеты, рейсы обслуживаются по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 01.59 по московскому времени.

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.