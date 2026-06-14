Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация сообщила о временных изменениях в работе аэропорта Нижнего Новгорода Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва14 июн Вести.Аэропорт в Нижнем Новгороде обслуживает рейсы по согласованию, информирует Росавиация.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации ведомства в MAX

Росавиация подчеркивает, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус своего рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.