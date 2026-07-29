Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва29 июл Вести.Утром в среду, 29 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения, он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.24 по московскому времени

Возможны корректировки в расписании. Данные меры приняты для безопасности полетов.