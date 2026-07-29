Москва29 июлВести.Утром в среду, 29 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения, он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.24 по московскому времени
Возможны корректировки в расписании. Данные меры приняты для безопасности полетов.