Нижегородский аэропорт отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва25 июл Вести.В аэропорту Нижнего Новгорода прием и отправка рейсов в ночь на 25 июля происходят по согласованию с соответствующими органами, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении ведомства в канале МАХ

Отмечается, что в расписании рейсов в этой связи могут происходить корректировки. В Росавиации уточнили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.