Москва15 июн Вести.Воздушная гавань Чкалов Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорт Нижний Новгод (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написали в Росавиации

Там также уточнили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.