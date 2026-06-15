Москва15 июнВести.Воздушная гавань Чкалов Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорт Нижний Новгод (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписали в Росавиации
Там также уточнили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.