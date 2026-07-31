Росавиация: аэропорт Нижнего Новгорода отправляет рейсы по согласованию Нижегородский аэропорт Чкалов отправляет рейсы по согласованию

Москва31 июл Вести.Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Чкалов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметили в пресс-службе ведомства на платформе МАХ

Также пресс-служба Росавиации предупредила о возможных корректировках в расписании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейса на официальном сайте аэропорта.

Ранее во многих российских аэропортах были введены ограничения на полеты. Временно закрыт воздушные гавани Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска, а также приостановлено авиасообщение в аэропортах Самары, Волгограда и Ульяновска.