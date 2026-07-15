Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода ограниченно принимает и отправляет самолеты Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва15 июл Вести.В нижегородском аэропорту Чкалов в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны изменения в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале пресс-службы ведомства на платформе MAX

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в настоящее время на территории Нижегородской области действует режим беспилотной опасности.