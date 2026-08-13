Вылет восьми рейсов задержан в аэропорту Якутска В аэропорту Якутска задерживается вылет восьми рейсов

Москва13 авг Вести.Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров рейсов, вылет которых был задержан в аэропорту Якутска, их выполнение перенесли на 13, 14 и 18 августа, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Всего, по данным надзорного ведомства, задерживаются восемь рейсов.

В аэропорту города Якутска задержаны рейсы АО "Авиакомпания "Якутия" по маршрутам Якутск – Батагай, Якутск – Усть-Нера, Якутск – Оленек, Якутск – Нерюнгри – Мирный", Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Омск, Якутск – Среднеколымск – Черский и Якутск – Новосибирск – Внуково говорится в сообщении

По предварительным данным, выполнение указанных рейсов перенесено на 13, 14 и 18 августа.

Якутская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.