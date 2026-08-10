Москва10 авгВести.Прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержки рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне введенных ограничений. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга около 11.15 мск.
В настоящее время допущена задержка рейсов авиакомпании "Ред Вингс" свыше 4 часов в Астану, Барнаул, Саратов, Сургутговорится в сообщении
Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. В авиагавани организована работа мобильной приемной.