Вылет рейсов из Екатеринбурга задерживается на фоне ограничений

В аэропорту Екатеринбурга задерживается вылет рейсов из-за ограничений Вылет рейсов из Екатеринбурга задерживается на фоне ограничений

Москва10 авг Вести.Прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержки рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне введенных ограничений. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга около 11.15 мск.

В настоящее время допущена задержка рейсов авиакомпании "Ред Вингс" свыше 4 часов в Астану, Барнаул, Саратов, Сургут говорится в сообщении

Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. В авиагавани организована работа мобильной приемной.