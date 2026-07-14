В Екатеринбурге из‑за технических неполадок задержали рейс в Анталью Задержкой рейса Екатеринбург-Анталья заинтересовалась прокуратура

Москва14 июл Вести.На девять часов задержали отправление рейса компании "Уральские авиалинии" в Екатеринбурге. Рейс U6‑1575 должен был вылететь из аэропорта Кольцово еще в 03:55, но отправление перенесли на 13:00. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорным ведомством проверяется соблюдение перевозчиком прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилам говорится в сообщении

По итогам проверки прокуроры оценят, как действовали сотрудники авиакомпании. Если найдут нарушения, примут необходимые меры.