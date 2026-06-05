Рейс Пермь – Анталья приземлился в Екатеринбурге из-за сигнала о неполадке В аэропорту Екатеринбурга произошла экстренная посадка самолета Пермь – Анталья

Москва5 июн Вести.В аэропорту Екатеринбурга произошло экстренное приземление самолета, выполнявшего рейс из Перми в турецкую Анталью. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что посадка борта авиакомпании "Уральские авиалинии" случилась в связи с подачей сигнала о неполадке.

Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности. … Экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбурге сказано в публикации

Решение было продиктовано необходимостью устранения неполадки, чтобы продолжать рейс безопасно.

На это время 220 пассажиров разместили в терминале аэропорта. Их обеспечивают всеми необходимыми услугами на время ожидания вылета.