Москва5 июнВести.В аэропорту Екатеринбурга произошло экстренное приземление самолета, выполнявшего рейс из Перми в турецкую Анталью. Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что посадка борта авиакомпании "Уральские авиалинии" случилась в связи с подачей сигнала о неполадке.
Во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности. … Экипаж лайнера принял решение совершить посадку в Екатеринбургесказано в публикации
Решение было продиктовано необходимостью устранения неполадки, чтобы продолжать рейс безопасно.
На это время 220 пассажиров разместили в терминале аэропорта. Их обеспечивают всеми необходимыми услугами на время ожидания вылета.