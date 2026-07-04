Москва4 июлВести.Пассажирский самолет, следующий из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной стали технические проблемы.
Инцидент произошел утром 4 июля, в субботу, с бортом авиакомпании "Победа".
В международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс ДР6809 по маршруту Москва - Киров. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного суднаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что посадка прошла штатно. Пассажиры ожидают вылет, соблюдение их прав на контроле надзорного органа.