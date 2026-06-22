Самолет "Победы" успешно сел на запасном аэродроме в Махачкале

В Махачкале проверяют самолет "Победы", прервавший полет из Гюмри в Москву Самолет "Победы" успешно сел на запасном аэродроме в Махачкале

Москва22 июн Вести.Самолет авиакомпании "Победа" благополучно приземлился на запасном аэродроме в Махачкале, сообщает пресс-службе перевозчика.

Речь идет о лайнере, выполнявшем рейс DP-856 по маршруту Гюмри – Москва.

Рейс Победы DP-856, следовавший по маршруту Гюмри – Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние самолета. Причины, по которым экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме, пока не уточняются.