Москва22 июнВести.Самолет авиакомпании "Победа" благополучно приземлился на запасном аэродроме в Махачкале, сообщает пресс-службе перевозчика.
Речь идет о лайнере, выполнявшем рейс DP-856 по маршруту Гюмри – Москва.
Рейс Победы DP-856, следовавший по маршруту Гюмри – Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалыговорится в заявлении авиакомпании, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние самолета. Причины, по которым экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме, пока не уточняются.