Москва22 июнВести.По факту вынужденной посадки в аэропорту Махачкалы воздушного судна организовано проведение доследственной проверки, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.
Устанавливаются причины и условия произошедшего.
Предварительная причина вынужденной посадки – ошибочное срабатывание датчика разгерметизацииговорится в публикации ведомства
Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сегодня сообщалось, что рейс авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Гюмри – Москва, благополучно приземлился на запасном аэродроме Махачкалы.