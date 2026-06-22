СК: у севшего в Махачкале самолета ошибочно сработал датчик разгерметизации

Названа предварительная причина вынужденной посадки самолета в Махачкале СК: у севшего в Махачкале самолета ошибочно сработал датчик разгерметизации

Москва22 июн Вести.По факту вынужденной посадки в аэропорту Махачкалы воздушного судна организовано проведение доследственной проверки, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.

Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Предварительная причина вынужденной посадки – ошибочное срабатывание датчика разгерметизации говорится в публикации ведомства

Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сегодня сообщалось, что рейс авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Гюмри – Москва, благополучно приземлился на запасном аэродроме Махачкалы.