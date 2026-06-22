Москва22 июнВести.У самолета "Победы", внезапно прервавшего полет из Гюмри в Москву, сработал датчик разгерметизации. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным канала, это произошло примерно через 50 минут после вылета, и экипаж Boeing 737-800 подал сигнал бедствия 7 700. В итоге воздушное судно приземлилось в Махачкале.
Самолет "Победы" подал сигнал бедствия над Дагестаном из-за срабатывания датчика разгерметизации салона во время перелетаговорится в сообщении SHOT
Уточняется, что пассажиров рейса доставят в Москву резервным бортом. Вылет запланирован на 16.00.