У подавшего сигнал бедствия самолета "Победы" сработал датчик разгерметизации SHOT: у прервавшего полет самолета "Победы" сработал датчик разгерметизации

Москва22 июн Вести.У самолета "Победы", внезапно прервавшего полет из Гюмри в Москву, сработал датчик разгерметизации. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, это произошло примерно через 50 минут после вылета, и экипаж Boeing 737-800 подал сигнал бедствия 7 700. В итоге воздушное судно приземлилось в Махачкале.

Самолет "Победы" подал сигнал бедствия над Дагестаном из-за срабатывания датчика разгерметизации салона во время перелета говорится в сообщении SHOT

Уточняется, что пассажиров рейса доставят в Москву резервным бортом. Вылет запланирован на 16.00.