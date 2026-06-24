SHOT: в Шереметьево у двух суперджетов с разницей в полчаса отказали двигатели

SHOT: у двух суперджетов в Шереметьево почти одновременно отказали двигатели SHOT: в Шереметьево у двух суперджетов с разницей в полчаса отказали двигатели

Москва24 июн Вести.Двигатели двух пассажирских суперджетов, находящихся в аэропорту Шереметьево, отказали с разницей в полчаса. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что оба самолета принадлежат одной авиакомпании.

Двигатели двух пассажирских "Суперджетов" авиакомпании "Россия" вышли из строя с разницей в 35 минут в аэропорту Шереметьево говорится в сообщении

По данным канала, один из самолетов готовился к вылету из Москвы в Казань, но во время руления от терминала экипаж обратил внимание на сильные вибрации от одного из двигателей. В итоге воздушное судно направилось на стоянку вместо взлетно-посадочной полосы. На борту было 79 пассажиров.

Второй самолет прилетел из Нижнего Новгорода через 37 минут, и после посадки экипаж увидел предупреждение о высокой вибрации двигателя. На стоянку пришлось рулить с одной установкой. Позже у судна обнаружили разрушенные кронштейны крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления, сообщает SHOT.

Сейчас суперджеты отстранены от полетов. Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.